Twee minderjarige jongens opgepakt voor brand bij appartementencomplex

De politie heeft vrijdag en zaterdag een 14-jarige jongen en een 16-jarige jongen uit de gemeente Land van Cuijk opgepakt voor brandstichting. Dinsdag ontstond er brand in een appartementencomplex aan de Lavendel in Cuijk. Door de hitte ging een gasleiding kapot. Een deel van de bewoners van het gebouw moest tijdelijk hun huis uit.

De brandweer rukte dinsdagmiddag uit voor een brand in een kelderbox van het appartementencomplex. Door de brand ontstond grote rookontwikkeling die ook naar de bovengelegen appartementen trok. De gasleiding die beschadigd raakte, moest met spoed worden gerepareerd.

De brandweer en politie hebben de brand onderzocht en er is waarschijnlijk sprake van brandstichting. Een getuigen had twee jongens weg zien rennen en er werd een fles brandbare vloeistof gevonden. De recherche is daarop een onderzoek gestart.

Door forensisch onderzoek, buurtonderzoek en camerabeelden kwamen uiteindelijk de twee minderjarige verdachten in beeld. Ze zitten vast en worden nog verhoord over wat hun mogelijke rol bij de brand is geweest.