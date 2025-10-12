Joshua wil jongeren vertegenwoordigen bij de VN: ‘Praat met ze, niet over’

Joshua Oguaju uit Best stond vrijdag nog stemmen te verzamelen in Utrecht. Deze zaterdag is hij te vinden in Eindhoven met een duidelijke missie: zoveel mogelijk stemmen binnenhalen om jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties te worden in de categorie mensenrechten en veiligheid. Hij wil dat er beter geluisterd wordt naar jongeren. "Er wordt nog steeds gepraat over jongeren, in plaats van met jongeren."

Met een stapeltje flyers in zijn hand speurt Joshua naar jongeren om ze vervolgens vol overtuiging aan te spreken. "Jullie denken natuurlijk, wat doet een jongerenvertegenwoordiger", begint hij het gesprek. Amper een minuut later weet hij de mensen te overtuigen en krijgt hij er weer stemmen bij. Al snel blijkt dat je als jongerenvertegenwoordiger van alle markten thuis moet zijn. Zo spreekt hij twee Engelstalige jongens die in Eindhoven wonen aan. Ook dat is geen probleem voor de 19-jarige, want de twee scannen even later de QR-code en stemmen op de Bestenaar. Volgens Joshua is het belangrijk om de mening van alle jongeren te vertegenwoordigen. "Je wilt niet alleen weten wat Pietje, die houdt van praten bezighoudt, maar juist ook van iemand die op straat chilt. Zelf vind ik gelijkheid belangrijk. Je geaardheid, geloofsovertuiging of afkomst mag geen verschil maken. Daar wil ik mij hard voor maken."

Joshua Oguaju weet vier jongeren te overtuigen om op hem te stemmen (foto: Wilco Zonneveld).

Al op de middelbare school wist Joshua dat hij jongerenvertegenwoordiger wilde worden. Hij zat bij de leerlingenraad, die was aangesloten bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Tijdens een lezing van oud-jongerenvertegenwoordiger Hajar Yagkoubi begon het te kriebelen. "Haar verhaal inspireerde mij, en eigenlijk wilde ik mij meteen aanmelden. Maar ik was nog te jong. Om mee te doen moet je tussen de 18 en 24 jaar zijn. Nu ben ik 19 en ontzettend blij dat ik in de finale sta." Daar ging een heel traject aan vooraf. Maandenlang was Joshua bezig. Via een motivatiebrief, een filmpje en sollicitatiegesprekken plaatste hij zich met vier anderen voor de voorronde. Uiteindelijk is de ambitieuze jongen uit Best, samen met een vrouw uit Rotterdam, overgebleven in de finale. Beiden proberen nu zoveel mogelijk publieksstemmen te verzamelen. Op 16 oktober houden de twee een presentatie, waarna een jury bekendmaakt wie de winnaar wordt en dus de nieuwe jongerenvertegenwoordiger.

"Wees aardig en respecteer elkaar."

Als Joshua de verkiezing weet te winnen, mag hij zijn ideeën meenemen naar de Tweede Kamer, Europese Unie en de Verenigde Naties. "Ik mag dan in gesprek met wereldleiders en beleidsmakers, en de mening van jongeren meenemen zodat zij dat kunnen gebruiken bij hun besluiten." Het liefst gaat Joshua in gesprek met Donald Trump. "Hij is een invloedrijke man en zegt dingen die leiden tot verschillende meningen wat niet meer in onze maatschappij past. Ik denk juist dat zijn invloed op een positieve manier kan worden ingezet." De boodschap die Joshua heeft voor de Amerikaanse president: "Wees aardig en respecteer elkaar. Dat is het allerbelangrijkste."