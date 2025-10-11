Marianne Vos pakt zilver op WK Gravel, rel rond Yara Kastelijn

Wielrenster Marianne Vos uit Babyloniënbroek is zaterdag tweede geworden bij het WK Gravel 2025 in Limburg. Lorena Wiebes was net iets sneller dan de Brabantse titelverdedigster en pakte goud. Het brons ging naar de Italiaanse Silvia Persico. Yara Kastelijn uit Neerkant eindigde als vierde en werd de meest besproken wielrenster van de wedstrijd.

Het goud leek te gaan naar de Zeeuwse Shirin van Anrooij, die alleen was weggefietst bij de kopgroep. Kastelijn besloot met nog minder dan twee kilometer achter Van Anrooij aan te gaan. Er volgden meerdere wielrensters, waarna uiteindelijk Van Anrooij kort voor de finish werd ingehaald. Wiebes sprintte voor Vos naar de winst.

Van Anrooij was direct na afloop erg teleurgesteld dat haar de overwinning niet werd gegund door Kastelijn, notabene haar kamergenote op het WK wielrennen op de weg in Rwanda. "Ik ben altijd een 'teamplayer' geweest in de nationale selecties. Ik snap niet waarom het gat dichtgereden moest worden. Als er iemand van je land voorop rijdt die zeker wereldkampioen gaat worden, dan laat je die rijden, lijkt mij. Ik wil er niet te veel over zeggen, maar dit was mijn kans en die is me afgenomen", zei ze tegenover de NOS.

Bondscoach Laurens ten Dam was blij dat een Nederlandse de regenboogtrui veroverde, maar vond het 'heel zuur' dat Van Anrooij niet op de hoogste trede van het podium plaats mocht nemen. "Ik weet dat Yara en Shirin een hele goede band hadden. Ik moet Yara nog spreken, maar ik denk dat ze volledig voor haar eigen kans is gegaan."