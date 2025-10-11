Navigatie overslaan

Botsing tussen Jumbo-busje en auto

Vandaag om 22:36
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Een busje van supermarktketen Jumbo en een auto zijn zaterdagavond tegen elkaar gebotst in Eindhoven. Dat gebeurde op de kruising van de Piuslaan en de Geldropseweg.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Bij het ongeluk raakte niemand zwaar gewond. Hoewel er twee ambulances werden opgeroepen, hoefde niemand mee naar het ziekenhuis.

De kruising was na de aanrijding tijdelijk gedeeltelijk afgesloten voor verkeer. Er is nog niets bekend over de oorzaak van het ongeluk.

Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

