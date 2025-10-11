PSV'er troost familie, prentenboek voor kinderen: Dit gebeurde vandaag

PSV-ster steunt rouwende familie en Margriet leeft nog steeds na het doodvonnis dat ze 11 jaar geleden kreeg: Dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

PSV-aanvaller Ivan Perisic verraste de familie De Koning uit De Mortel met een bezoek na het overlijden van hun vader Ton. Hij stak de kinderen een hart onder de riem en hoopt dat ze er kracht uit kunnen putten. De familie is groot fan van de Kroatische voetballer. Hier lees je het hele verhaal:

Margriet van Loon uit Waalwijk kreeg elf jaar geleden te horen dat ze nog maar een jaar te leven had door uitgezaaide niercelkanker. Nu leeft ze nog steeds en geniet ze ondanks beperkingen van elke dag. Over haar verhaal is een documentaire gemaakt. Lees hier haar verhaal:

Lees ook Margriet zou binnen jaar overlijden, maar geniet nog elke dag van het leven

De Egmond gitarenfabriek in Best produceerde in de jaren '60 zo'n 100.000 gitaren per jaar voor wereldberoemde artiesten als The Beatles. Het bedrijf werd echter achtervolgd door branden en ging uiteindelijk failliet. Check het volledige verhaal hier:

Lees ook Dit wereldberoemde gitaarmerk werd achtervolgd door brand

Bezoekers van een homo-ontmoetingsplek in Berghem voelen zich geïntimideerd door gemeentelijke handhavers. Platform Keelbos spreekt van een 'homojacht', terwijl de gemeente stelt dat er alleen wordt opgetreden tegen overlast. Lees hier meer:

Lees ook Bezoekers homo-ontmoetingsplek voelen zich geïntimideerd door handhavers