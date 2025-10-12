Navigatie overslaan

Hardrijders zijn rijbewijs kwijt na dollemansrit

Vandaag om 05:34 • Aangepast vandaag om 08:18
Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-west-Brabant.
Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-west-Brabant.
nl
Een 28-jarige automobilist uit Tilburg moest zaterdagavond zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. Agenten betrapten hem terwijl hij met een snelheid van 104 kilometer per uur over de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg reed.
Profielfoto van Peter de Bekker
Geschreven door
Peter de Bekker

Op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De officier van justitie bepaalt hoe lang de man zijn rijbewijs kwijt zal zijn. De man wordt aangemeld bij het CBR voor een cursus op eigen kosten.

Kaatsheuvel
Ook op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel werd een hardrijder (41) gestopt. Deze reed met een snelheid van 170 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur het maximum is. Ook deze automobilist is het rijbewijs voorlopig kwijt en ook deze wacht een cursus op eigen kosten bij het CBR.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!