Hardrijders zijn rijbewijs kwijt na dollemansrit

Een 28-jarige automobilist uit Tilburg moest zaterdagavond zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. Agenten betrapten hem terwijl hij met een snelheid van 104 kilometer per uur over de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg in Tilburg reed.

Op de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. De officier van justitie bepaalt hoe lang de man zijn rijbewijs kwijt zal zijn. De man wordt aangemeld bij het CBR voor een cursus op eigen kosten.

Kaatsheuvel

Ook op de Midden-Brabantweg bij Kaatsheuvel werd een hardrijder (41) gestopt. Deze reed met een snelheid van 170 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur het maximum is. Ook deze automobilist is het rijbewijs voorlopig kwijt en ook deze wacht een cursus op eigen kosten bij het CBR.