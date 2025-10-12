Bobbel in broek verraadt jonge drugsdealer

Een 19-jarige automobilist uit Utrecht is zaterdagnacht aangehouden op de N279 bij Veghel. Hij had tientallen grammen van verschillende soorten drugs bij zich.

De automobilist viel de agenten op omdat hij te snel reed en omdat zijn auto twee banden had zonder goed profiel. Toen ze de man aanspraken, reageerde die bijzonder zenuwachtig. Hij kon niet goed uitleggen wat hij in Veghel deed. Verder zagen de agenten een opmerkelijke bobbel ter hoogte van zijn geslachtsdeel.

Harddrugs, designerdrugs en geneesmiddelen

Tijdens het fouilleren bleek dat de man op die plek twee zakken drugs had verstopt. Het ging om harddrugs, designerdrugs en geneesmiddelen.

De agenten vermoedden dat de man aan het dealen was en hielden hem daarom aan. De recherche onderzoekt de drugs.