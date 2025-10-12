Jonge man rijdt mensen aan bij tankstation: 'Hij dreigde met een wapen'

Een 22-jarige automobilist is zaterdagavond aangehouden nadat hij eerder op de avond meerdere mensen aanreed bij een tankstation aan de Kooikersweg in Den Bosch. Of hierbij sprake was van opzet, kan de politie 'niet uitsluiten'. De man meldde zichzelf bij de politie.

Bij de aanrijding raakten twee mannen gewond. Zij zijn door ambulancemedewerkers behandeld. Eén van hen werd voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Hij had hoofdletsel.

De aanleiding voor de aanrijding is zondag nog altijd onderwerp van onderzoek, meldt de politie. "Kennelijk was er kort daarvoor een conflict tussen de bestuurder van de auto en de andere betrokkenen." Tijdens zijn vlucht zou de bestuurder van de auto mogelijk gedreigd hebben met een vuurwapen.

Schade

Tijdens het politieonderzoek bleek al snel wie de bestuurder van de auto was. Agenten troffen de auto met schade niet veel later aan bij diens huis. De man, een Bosschenaar, meldde zich kort daarna zelf in het politiebureau. Een vrouw die bij hem was en als passagier in de auto had gezeten, werd niet aangehouden.

Vanwege het verhaal over het dreigen met een vuurwapen deden agenten onderzoek in het huis van de man, maar daar werd geen vuurwapen gevonden.

Onderzoek

De verdachte zit voorlopig vast voor onderzoek. De recherche hoort betrokkenen en getuigen en bekijkt beschikbare camerabeelden. De auto van de man is in beslag genomen.