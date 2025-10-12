Ideaal hardloopweer voor de marathon, maar zonnetje duurt nog even
Volgens de weerman is het zondag een beetje een 'saaie weerdag' met veel bewolking. "Als er regen gaat vallen dan stelt het weinig voor. Een paraplu heeft niet veel nut. Zondagmiddag wordt het maximaal 16 graden. In de avond blijft het bewolkt en het koelt maar weinig af in de avond en nacht."
Voor de duizenden hardlopers die zondag de kwart-, halve- of hele marathon rennen is dat saaie weer perfect. "Voor de toeschouwers had het zonnetje natuurlijk wel mogen schijnen en het had een paar graden warmer mogen zijn, maar het blijft droog."
"Naarmate de week vordert zijn de zonkansen wat groter."
Voor de komende dagen zal er volgens weerman Johnny niet zoveel veranderen. Grijze dagen met bewolking en her en der een spatje regen. Voor zonliefhebbers is er wel een sprankje hoop. "Naarmate de week vordert zijn de zonkansen wat groter. Zeker vanaf donderdag, maar 's nachts wordt het wel een paar graden kouder tot 6 of 7 graden. Overdag misschien zo'n 14 tot 15 graden."