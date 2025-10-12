Ideaal hardloopweer voor de marathon, maar zonnetje duurt nog even

De hardlopers van de 41e editie van de ASML Marathon Eindhoven treffen het zondag met het weer. "Het is een graad of dertien, er staat nauwelijks wind, het is bewolkt en er kan heel misschien een spatje motregen vallen. Eigenlijk is het ideaal hardloopweer in Eindhoven", vertelt weerman Johnny van Weerplaza bij het radioprogramma Weekend! van Omroep Brabant. Ook weet Johnny ons te vertellen hoe de rest van de week eruit gaat zien.

Volgens de weerman is het zondag een beetje een 'saaie weerdag' met veel bewolking. "Als er regen gaat vallen dan stelt het weinig voor. Een paraplu heeft niet veel nut. Zondagmiddag wordt het maximaal 16 graden. In de avond blijft het bewolkt en het koelt maar weinig af in de avond en nacht."

Voor de duizenden hardlopers die zondag de kwart-, halve- of hele marathon rennen is dat saaie weer perfect. "Voor de toeschouwers had het zonnetje natuurlijk wel mogen schijnen en het had een paar graden warmer mogen zijn, maar het blijft droog."

"Naarmate de week vordert zijn de zonkansen wat groter."