Kenianen winnen Marathon Eindhoven, Van den Hurk sterkste in halve marathon

Kenneth Kipkemoi was de grote favoriet voor de winst van de ASML Marathon Eindhoven en maakte de hoge verwachtingen waar. De 41-jarige Keniaan kwam zondag als eerste over de finish. Bij de vrouwen was de uit Kenia afkomstige Flomena Chepkiach de snelste in 2.25.41.

Kipkemoi was in de Eindhovense straten duidelijk te goed voor de concurrentie. De laatste kilometers liep hij solo naar de finish toe in een tijd van 2.06.33. De Keniaan was in 2023 ook al de beste in Eindhoven, toen in een tijd van 2.04.52. Het is zijn derde marathonwinst in Nederland, want in 2018 won hij ook de marathon van Rotterdam.

Landgenoot Vincent Kipyegon werd in Eindhoven tweede in 2.08.32. Hij was zo diep gegaan dat hij direct na de finish moest overgeven. De derde plek was er voor de Keniaan Robert Kipchirchir in 2.08.56.

Halve marathon

Ties van den Hurk won net als vorig jaar de halve marathon. Hij liep de laatste kilometers alleen op kop en kwam binnen in een eindtijd van 1.06.54. De winnaar was onder de indruk van het publiek. "Ik heb nog last van mijn oren van Stratum, het ging harder dan vorig jaar." Na een kilometer wist hij al dat het goed zat met zijn vorm. "Ik was een beetje ziek deze week, dus ik was bang dat ik het tweede deel zou instorten. Maar al snel ging het goed en liep ik met twee vrienden. Al snel voelde ik dat we 1, 2 en 3 zouden worden."