Voordeur uit huis geblazen bij explosie: 'Ik trilde in mijn bed'

Bij een huis aan de Desmijndijk in Roosendaal is zaterdagnacht een explosie geweest. De voordeur en ruiten naast de deur zijn eruit geblazen. Meerdere buurtbewoners werden wakker van de harde knal. Er is niemand gewond geraakt en er is nog niemand aangehouden.

De politie kreeg rond half vier in de nacht meerdere meldingen van de explosie. "Ter plaatse bleek de deur vernield te zijn. We hebben direct een onderzoek ingesteld dat nu nog steeds gaande is", vertelt een woordvoerder. Ze zijn ook op zoek naar getuigen. "Mensen die over camerabeelden beschikken waarop iets verdachts te zien is, mensen die eerder die avond of nacht iets verdachts of afwijkends hebben gezien, mensen die rond het tijdstip van de explosie iemand hebben zien wegrennen." Wakker geschrokken

Volgens een buurtbewoner was de knal zo hard dat er een hele groep mensen van wakker is geschrokken. "Ik trilde in mijn bed. Dit was geen klein vuurwerkbommetje, echt niet. We voelen ons hier niet meer veilig want het is niet de eerste keer dat er hier dingen gebeuren."

Ook hebben meerdere mensen uit de straat het gevoel 'dat wij worden doodgezwegen' door de politie. "De bewoners van het huis hebben zelf de deur dicht getimmerd want was niemand komen opdagen, terwijl dat wel zou gebeuren."

De explosie heeft flinke schade aangericht.