Voordeur uit huis geblazen bij explosie: 'Ik trilde in mijn bed'
De politie kreeg rond half vier in de nacht meerdere meldingen van de explosie. "Ter plaatse bleek de deur vernield te zijn. We hebben direct een onderzoek ingesteld dat nu nog steeds gaande is", vertelt een woordvoerder.
Ze zijn ook op zoek naar getuigen. "Mensen die over camerabeelden beschikken waarop iets verdachts te zien is, mensen die eerder die avond of nacht iets verdachts of afwijkends hebben gezien, mensen die rond het tijdstip van de explosie iemand hebben zien wegrennen."
Wakker geschrokken
Volgens een buurtbewoner was de knal zo hard dat er een hele groep mensen van wakker is geschrokken. "Ik trilde in mijn bed. Dit was geen klein vuurwerkbommetje, echt niet. We voelen ons hier niet meer veilig want het is niet de eerste keer dat er hier dingen gebeuren."
Ook hebben meerdere mensen uit de straat het gevoel 'dat wij worden doodgezwegen' door de politie. "De bewoners van het huis hebben zelf de deur dicht getimmerd want was niemand komen opdagen, terwijl dat wel zou gebeuren."
Meerdere incidenten
Het rommelt al jaren in de Desmijndijk en de rest van de wijk. In het voorjaar werd een molotovcocktail bij een huis naar binnen gegooid. De burgemeester heeft die woning daarna voor een aantal weken gesloten. Een paar maanden daarvoor werd bij een huis een blok verderop ook al een explosief naar binnen gegooid.
In 2024 werd ook al een voordeur uit een huis geblazen met een vuurwerkbom. In de jaren daarvoor is er meerdere keren geschoten, er is brand gesticht en buurtbewoners zijn lastiggevallen.
De gemeente liet na de explosie van vorig jaar weten dat ze bekend zijn met de problematiek in de buurt. “We nemen dit serieus, echter drugsoverlast zien we niet alleen in de deze wijk. We zien dat in de gehele regio. Sterker nog: het is zelfs een landelijk beeld.”
Op een video van een bewakingscamera is de explosie te zien en te horen: