Voor Ingrid was haar laatste halve marathon emotioneel: 'Kloteziekte'

Voor Ingrid Agterberg was de halve marathon in Eindhoven zondag heel speciaal. De 51-jarige Eerselse heeft uitgezaaide longkanker en daarom loopt ze in de toekomst nooit meer de 21,1 kilometer. “Ik heb dit zo fijn af kunnen sluiten.”

Ingrid was altijd heel sportief en liep in 2023 nog een halve marathon. Die verliep heel goed en eigenlijk zonder moeite haalde ze de finish. Haar plan was daarom om een jaar later op 50-jarige leeftijd de marathon te lopen. Tijdens trainingen merkte ze echter dat ze moeite had om het aantal kilometers te verhogen. Ondanks dat ze het rustiger aan deed en nieuwe hardloopschoenen kocht, zag ze geen progressie. Op een dinsdag in augustus 2024 rende ze 15 kilometer, maar later op de dag hoestte ze bloed op. Bij de dokter kreeg ze na een scan te horen dat ze uitgezaaide longkanker heeft. Een enorme klap voor Ingrid en haar gezin.

Er is bij haar ziekte een lichtpuntje en dat is dat ze een vrij zeldzame ALK-mutatie heeft. Daar zijn remmers voor, maar de vraag is hoe lang. De Brabantse had daarom voor haar halve marathon in Eindhoven het doel om zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF Kankerbestrijding. “Er is meer dan 11.000 euro binnengekomen, ik ben flabbergasted. De momenten dat ik het deze halve marathon moeilijk had, heb ik aan al die mensen gedacht die me steunen. Het gaf zo’n boost. Er komt een moment dat de remmers niet meer werken. Misschien dat er dan door onderzoek in de toekomst iets is wat me nog hier houdt.”

"Ik dacht er even aan wat voor kloteziekte het is."