Kastelijn biedt Van Anrooij excuses aan voor haar actie op WK gravel

Wielrenster Yara Kastelijn uit Neerkant heeft haar excuses aangeboden aan Shirin van Anrooij na haar optreden bij het WK Gravel. Kastelijn reed zaterdag in de finale van de wedstrijd achter haar ploeggenote aan die voorop lag. Die actie zorgde binnen de Nederlandse ploeg voor discussie. "Ik was te veel gefocust op mijn eigen koers", liet Kastelijn in een verklaring van haar ploeg Fenix-Deceuninck weten.

Met name Kastelijn, landgenote en kamergenote van de Zeeuwse bij de WK in Rwanda, had alles gegeven om Van Anrooij nog te achterhalen. "Ik ben altijd een teamplayer geweest in de nationale selecties. Ik snap niet waarom het gat dichtgereden moest worden", zegt Van Anrooij bij de NOS.

Van Anrooij was boos nadat ze kort voor de finish werd voorbijgesneld, onder anderen door winnares Lorena Wiebes en Marianne Vos, die zilver pakte.

Kastelijn dacht dat ze zelf nog voor een podiumplaats kon gaan. "Pas later, toen ik de beelden terugzag, besefte ik ten volle dat het niet de meest verstandige actie was", zegt de wielrenster. Ze wil benadrukken dat er geen kwade bedoeling achter haar actie zat.

"Ik wilde gewoon het maximum voor mezelf eruit halen. Ook Laurens ten Dam, onze bondscoach, had vooraf nog benadrukt dat het WK Gravel niet met dezelfde instelling gereden wordt als een EK op de weg. Dat heb ik in de finale iets te letterlijk geïnterpreteerd. Toch heb ik hier nu spijt van."

Kastelijn hoopt het voorval snel achter zich te laten. "Ik leer uit dit soort momenten. Ik heb mij intussen ook verontschuldigd bij Shirin."