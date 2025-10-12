Gewonde bij steekpartij na achtervolging en botsing

Bij een steekpartij aan De Ruijterstraat in Oss is zondagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer zat eerder in een auto die betrokken was bij een ongeluk. De steekpartij zou vijftig meter verderop zijn geweest. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Voordat twee auto’s op elkaar botsten zou er een ruzie zijn geweest waarna de automobilisten elkaar achtervolgden. De situatie liep uit de hand toen een van de auto’s twee paaltjes omver reed en tegen een boom tot stilstand kwam. Een tweede auto botste daarna op het voertuig. De politie denkt dat er ook nog een derde auto bij het incident betrokken is geweest.

Ongeveer een half uur na het ongeval pakte de politie een verdachte op in de buurt. Deze verdachte had ook in een van de betrokken auto’s gezeten en sloeg op de vlucht. De verdachte en ook een derde persoon raakten bij het voorval gewond. Ook zij zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd.