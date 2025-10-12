Navigatie overslaan

Gewonde bij steekpartij, verdachte opgepakt

Gisteren om 23:07 • Aangepast vandaag om 00:09
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Bij een steekpartij aan De Ruijterstraat in Oss is zondagavond een gewonde gevallen. Het slachtoffer zat in een van de betrokken auto's die tegen elkaar waren gebotst, maar werd vermoedelijk op een andere locatie gestoken. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
Voorafgaand de botsing zou er een conflict geweest zijn, waarna de auto's elkaar achtervolgden. De situatie escaleerde toen een auto eerst twee paaltjes omver reed en tegen een boom tot stilstand kwam. Een tweede auto botste daarna op het voertuig. De politie vermoedt dat ook een derde auto bij het incident betrokken was.

De verdachte, die in een van de auto's zat, sloeg op de vlucht. Ongeveer een half uur later wist de politie hem in de buurt aan te houden. Zowel de verdachte als een derde betrokkene raakten gewond en zijn ook naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het incident en ongeluk.

