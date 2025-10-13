Auto ramt elektriciteitskast, wijk tijd lang zonder stroom

Een automobilist heeft zondagavond een elektriciteitskastje geramd aan de Lieshoutseweg in Nuenen. Hoe de automobilist daar van de weg kon raken, wordt onderzocht.

Het slachtoffer werd uit de auto bevrijd en in een ambulance behandeld en is daarna met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Ook een traumaheli werd opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet hoeven komen.

Stroom

54 huizen in de achterliggende wijk kwamen door de crash zonder stroom te zitten. Enexis werd opgeroepen om de stroom van de beschadigde elektriciteitskast af te halen en de huizen weer van stroom te voorzien. Vermoedelijk duurt dit tot maandagochtend.