Cobra's gevonden bij tankstation, voorbijganger geeft ze af bij de kassa

In de buurt bij tankstation ’t Haasje aan de A2 bij Maarheeze is zondagavond door een voorbijganger zwaar vuurwerk gevonden: twee Cobra's 6. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld om de explosieven veilig te stellen.

De voorbijganger gaf de Cobra’s 6 af aan een van de kassamedewerkers. Die waarschuwde de hulpdiensten en legde ze voor de veiligheid in een emmer water.

Het tankstation werd daarop ontruimd en omgeving afgezet. De EOD kwam met loeiende sirenes aan bij het tankstation en stelde de explosieven veilig. Rond kwart over elf werd de benzinepomp vrijgegeven en konden de medewerkers hun werk hervatten.