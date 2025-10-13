Zwaar vuurwerk gevonden bij tankstation, omgeving tijd lang afgesloten

In de buurt bij tankstation ’t Haasje aan de A2 bij Maarheeze is zaterdagavond door een klant zwaar vuurwerk gevonden: twee Cobra's 6. De Explosieven Opruimingsdienst EOD werd ingeschakeld om de explosieven veilig te stellen.

De klant gaf de Cobra’s 6 af aan een van de kassamedewerkers. Die legde de Cobra’s in een emmer water en waarschuwde de hulpdiensten. Die zetten de omgeving af.

De EOD kwam met loeiende sirenes aan bij het tankstation en stelde de explosieven veilig. Rond kwart over elf werd de benzinepomp vrijgegeven en konden de medewerkers hun werk hervatten.