Dakpannen op de weg: A50 dicht

De A50 richting Arnhem was maandagochtend afgesloten. Tussen Tussen Nistelrode en Ravenstein lagen kapotte dakpannen op de snelweg.

Doordat het verkeer over de af- en toerit kon worden geleid bleef file uit.

Druk op de weg

Het was deze ochtend druk op de weg. Op de A2 richting Den Bosch bij Empel stond een vrachtwagen met een lekke band. Er was één rijstrook dicht. De vertraging bedroeg om acht uur drie kwartier.

Op de A27 richting Gorinchem bij Hank was de linkerrijstrook door een ongeluk dicht. Daar stond het maandagochtend 20 minuten vast.