Vrachtwagen met lekke band zorgt voor file

Vandaag om 08:07 • Aangepast vandaag om 09:15
Een vrachtwagen met een lekke band bij Empel (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
Op de A2 bij Empel richting Den Bosch stond maandagochtend een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook was een tijd dicht, waardoor er een flinke file ontstond.
Rijkswaterstaat liet weten dat het verkeer niet kon worden omgeleid, omdat er file staat op de omleidingsroute.

De vertraging bedroeg op het hoogtepunt drie kwartier.

De bandenspecialist is druk aan het werk (foto: Rijkswaterstaat Verkeersinformatie).
