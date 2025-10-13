Advertentie
Vrachtwagen met lekke band zorgt voor file
Vandaag om 08:07 • Aangepast vandaag om 09:15
Op de A2 bij Empel richting Den Bosch stond maandagochtend een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook was een tijd dicht, waardoor er een flinke file ontstond.
Rijkswaterstaat liet weten dat het verkeer niet kon worden omgeleid, omdat er file staat op de omleidingsroute.
De vertraging bedroeg op het hoogtepunt drie kwartier.
