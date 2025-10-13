Cobra's 6 bij tankstation: actie personeel maakte situatie nóg gevaarlijker

De medewerkster van een tankstation aan de A2 bij Maarheeze, die zondagavond twee gevonden Cobra's 6 in een bak water deed om deze zo onschadelijk te maken, maakte de situatie met deze actie alleen maar gevaarlijker. Dat laat de politie maandagochtend weten op X.

De Cobra's werden door een voorbijganger bij tankstation 't Haasje gevonden in een prullenbak. De voorbijganger gaf de Cobra’s 6 vervolgens af aan een van de kassamedewerkers. Die waarschuwden de hulpdiensten en legde de gevonden Cobra's in een emmer water.

Maar dit moet je juist niet doen, benadrukt de politie. "Juist het water dat wordt opgenomen door het karton in combinatie met het flitspoeder vormt een gas en dat is ontzettend brandbaar. Als er eentje ontploft, dan ontploffen ze allemaal."

In deze video zie je wat de kracht is van een Cobra. Van je hand eraf tot een vuurwerkramp: