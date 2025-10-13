Cobra's 6 bij tankstation: actie personeel maakte situatie nóg gevaarlijker
De Cobra's werden door een voorbijganger bij tankstation 't Haasje gevonden in een prullenbak. De voorbijganger gaf de Cobra’s 6 vervolgens af aan een van de kassamedewerkers. Die waarschuwden de hulpdiensten en legde de gevonden Cobra's in een emmer water.
Maar dit moet je juist niet doen, benadrukt de politie. "Juist het water dat wordt opgenomen door het karton in combinatie met het flitspoeder vormt een gas en dat is ontzettend brandbaar. Als er eentje ontploft, dan ontploffen ze allemaal."
In deze video zie je wat de kracht is van een Cobra. Van je hand eraf tot een vuurwerkramp:
Loeiende sirenes
Het tankstation werd ontruimd en de omgeving werd afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) kwam met loeiende sirenes naar het tankstation en stelde de explosieven veilig. Die zijn vervolgens op een andere locatie vernietigd.
De politie benadrukt dat de medewerkster van het tankstation met de beste bedoelingen gehandeld heeft en dat haar ingeving niet gek was. "Bij consumentenvuurwerk is het namelijk wél veilig om dat in een bak water te leggen."
Geen gerichte actie
Onduidelijk is wie de het zware vuurwerk in de prullenbak heeft gedumpt. Maar de politie gaat hierbij niet uit van een gerichte actie. "Er is geen enkele aanleiding een gerichte actie te veronderstellen", zegt ze maandagochtend.
Rond kwart over elf zondagavond werd de benzinepomp vrijgegeven en konden de medewerkers weer aan de slag.