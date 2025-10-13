Zo houd je de kinderen bezig als je zelf geen herfstvakantie hebt

Het is weer herfstvakantie. Veel mensen kiezen ervoor om met de kinderen een paar dagen weg te gaan. Anderen werken tijdens deze eerste schoolvakantie van het jaar juist door. Maar nu het weer grijs en donker is, hoe zorg je er dan voor dat de kinderen zich niet vervelen en jij gewoon thuis je werk kunt doen? Omroep Brabant zet wat suggesties op een rij.

Misschien kun je er wel een dagje tussenuit, of werk je niet fulltime. Dan is een dagje weg altijd goed. Brabantse publiekstrekkers als de Efteling en Safaripark de Beekse Bergen zullen het deze week drukker krijgen dan normaal. Historisch besef bijbrengen

Wil je je kinderen een beetje historisch besef bijbrengen deze vakantie, maar dan op een leuke manier? Dan is een bezoek aan het preHistorisch Dorp in Eindhoven of het oorlogsmuseum in Overloon een goed alternatief. De hele week zijn daar activiteiten, gericht op kinderen. Geen tablet of telefoon, maar een hut bouwen en pijl en boog schieten of het onderzoeken van historische voertuigen in het oorlogsmuseum.