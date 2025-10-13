Zo houd je de kinderen bezig als je zelf geen herfstvakantie hebt
Misschien kun je er wel een dagje tussenuit, of werk je niet fulltime. Dan is een dagje weg altijd goed. Brabantse publiekstrekkers als de Efteling en Safaripark de Beekse Bergen zullen het deze week drukker krijgen dan normaal.
Historisch besef bijbrengen
Wil je je kinderen een beetje historisch besef bijbrengen deze vakantie, maar dan op een leuke manier? Dan is een bezoek aan het preHistorisch Dorp in Eindhoven of het oorlogsmuseum in Overloon een goed alternatief. De hele week zijn daar activiteiten, gericht op kinderen. Geen tablet of telefoon, maar een hut bouwen en pijl en boog schieten of het onderzoeken van historische voertuigen in het oorlogsmuseum.
Ben je door je werk gebonden aan huis en zijn opa en oma niet in de buurt om de kinderen mee te nemen? Dan moet je je creativiteit aanspreken. Met enkele simpele voorbereidingen kun je thuis leuke, eenvoudige activiteiten voor je kinderen organiseren. Knutselen, een speurtocht, film kijken, tafelhut bouwen. Spelletjes die makkelijk te doen zijn.
Mini playbackshow
Wil je net een keer wat anders doen? Regel een playbackshow. Laat de kinderen overdag hun favoriete nummer oefenen en hun outfit bij elkaar verzamelen. 's Avonds, als het hele gezin compleet is, is het dan tijd voor de grote mini-playbackshow.
Of wat te denken van 'grote mens spelen'. Laat kinderen afwassen, stofzuigen, boodschappen doen en wellicht zelfs koken. Zij doen iets wat ze anders niet doen, en jij bent met enkele taakjes geholpen.
Of laat ze hun speelgoed opruimen en zelf kiezen welk speelgoed overbodig is. Samen kun je dit dan bijvoorbeeld naar de kringloop brengen of via Markplaats verkopen.
67 dagen tot kerstvakantie
Mocht je uiteindelijk alsnog met je handen in het haar belanden, dan is het goed om te beseffen dat de kerstvakantie over 67 dagen begint... Misschien toch een idee om die vakantie dan te boeken.