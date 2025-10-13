Verkeer moet weken omrijden vanwege werkzaamheden aan dit viaduct

Viaduct Triangel over de A4 bij Dinteloord is tot en met vrijdagavond 24 oktober in beide richtingen afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. De afsluiting ging om zeven uur maandagochtend in.

Het wegdek van het viaduct wordt vernieuwd en zogenoemde stootplaten worden vervangen. Een stootplaat is een stevige plaat aan het begin of eind van een brug of viaduct, waar het wegdek aansluit op de brugconstructie. Zo'n plaat zorgt ervoor dat de overgang tussen de weg en de brug vlak en stevig blijft.

Voor het vervangen van zo'n stootplaat is het noodzakelijk om de asfaltlaag over de hele breedte van de weg te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

Omleidingsroutes en OV

Vanwege deze werkzaamheden worden auto's en bussen omgeleid over de A4 via de aansluiting Dinteloord en de aansluiting Steenbergen. Fietsers worden omgeleid via de Zuidzeedijk, de Bovensasweg en de Kruislandsedijk.

Landbouwverkeer wordt omgeleid via Kruisland. Weggebruikers moeten rekening houden met omleidingsroutes en een extra reistijd die kan oplopen tot tien minuten.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen werkzaamheden mogelijk niet doorgaan en worden deze opnieuw ingepland.