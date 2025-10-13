Mannen krijgen ruzie en veroorzaken ongeluk: ‘Hij zat onder het bloed’

“Ik zat echt vol adrenaline”, vertelt een buurtbewoner maandagochtend in haar deuropening over het spannende einde van haar weekend. Vlak voor haar deur botsten zondagavond twee auto’s tegen een boom aan de Ruijterstraat in Oss. De inzittenden van de auto's stapten uit en hadden ruzie met elkaar, één van hen had een steekwond. Toen een van de mannen wegrende, sprintte de buurtbewoonster erachteraan: “Ik wilde hem vastpakken.”

Bewoners aan de Ruijterstraat hoorden zondagavond een enorme knal, gevolgd door het geluid van een auto die bleef toeteren. “Ik keek uit het raam en zag twee auto’s die op elkaar waren gebotst en tegen een boom stonden. Ik zei meteen tegen mijn man: 'Ik ga eerste hulp verlenen'", vertelt de buurtbewoonster. Op het moment dat de vrouw naar buiten liep, zag ze drie mannen bij de auto’s staan. Ze leken volgens haar ruzie met elkaar te maken. Dat vertelt ook een andere buurtbewoner: “Ik hoorde veel geschreeuw en het leek alsof ze elkaar uit de auto probeerden te trekken. Ik heb meteen 112 gebeld."

"Hij zat helemaal onder het bloed."

Een van de mannen was gewond. De buurtbewoonster die de knal hoorde, besloot hem te helpen. “Hij had een steekwond in zijn gezicht en zat helemaal onder het bloed", vertelt ze. Het is niet duidelijk wanneer de man die steekwond heeft opgelopen. "Ik zei: ‘Ga maar even zitten, je hebt net een ongeluk gehad’. Hij vroeg nog: ‘Ben ik gestoken?’."

Op het moment dat ze de gewonde man wilde helpen, rende een man uit de andere auto weg. “De mannen vertelden mij dat dat degene was die hem had gestoken. Ik noem mezelf geen heldin, maar ik vind niet dat je zomaar zulke verkeerde dingen mag doen. Daarom wilde ik hem vastpakken.” Samen met een andere buurtbewoner rende de vrouw achter de gevluchte man aan. Hij verdween in de brandgangen achter de huizen aan de Ruijterstraat. “Net toen we hem vast wilden pakken, rende hij weer weg. Mijn buurjongen rende er nog verder achteraan.”

"Ik riep nog: 'Doe nou niet! blijf hier, hij heeft een mes!'."

Volgens de vrouw zouden de twee mannen uit de achterste gebotste auto familie van elkaar zijn. De man in de voorste auto rende weg en zou een mes bij zich hebben gehad. Een stel dat ook vlakbij de plek van het ongeluk woont, zag alles vanuit hun woonkamer gebeuren. “We zagen de mannen uit de auto stappen, een van hen had een mes in zijn handen. We zagen de vrouw achter hem aanrennen. Ik riep nog: ‘Doe nou niet! blijf hier, hij heeft een mes!'. Maar ze ging er toch achteraan.” De vrouw die de achtervolging inzette, kijkt maandag terug op een bizarre avond. “Het was hele vreemde situatie en alles ging ook zo snel voorbij”, zegt ze. Ongeveer een half uur na het ongeluk pakte de politie een verdachte op in de buurt. De politie meldt maandagmiddag dat de verdachten al voor het ongeluk ruzie met elkaar hadden. Daarbij is gestoken. Vervolgens stapten de mannen in de auto's en kwamen ze met elkaar in botsing. Het slachtoffer van de steekpartij is naar het ziekenhuis gebracht. Bekijk hier beelden van vlak na het ongeluk: