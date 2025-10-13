Extra winteropvang voor dak- en thuislozen al open vanwege drukte

Gemiddeld worden al langere tijd elke nacht dertien daklozen geweigerd bij de reguliere Tilburgse nachtopvang, vanwege de drukte. Vanaf deze maandag kunnen dak- en thuislozen in Tilburg daarom terecht bij de winteropvang op het NOAD-terrein. Door deze opvang eerder dan gebruikelijk te openen, wil de gemeente de druk bij de reguliere opvang aan de Gasthuisring verlichten.

Capaciteit en personeel geregeld Volgens de gemeente is er nu genoeg ruimte om de opvang op het NOD-terrein te openen. Ook het personeel is geregeld: medewerkers van Zorg en Veiligheid zijn altijd aanwezig. Daarnaast komen bijna dagelijks Stichting Barka, de straatverpleegkundige en het Outreachend Interventie Team langs.

De winteropvang blijft in ieder geval open tot 1 april 2026. De reguliere nachtopvang aan de Gasthuisring in Tilburg zit al langere tijd vol. “Gemiddeld moeten we elke nacht dertien mensen weigeren”, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen Omroep Tilburg . Met de vervroegde opening van de opvang op het NOAD-terrein wil Tilburg naast de druk op de reguliere opvang, ook de druk op straat verlichten.

Dak- en thuislozen kunnen dagelijks van zeven uur 's avonds tot tien uur 's ochtends bij de winteropvang terecht. Ze krijgen er een bed en kunnen gebruikmaken van een toilet, douche en wasmachine. Er wordt koffie, thee, soep en een simpel ontbijt aangeboden.

Winteropvang het hele jaar door open

Tilburg onderzoekt intussen of de opvang het hele jaar door open kan blijven. Dit onderzoek volgt op een motie van de gemeenteraad, waarin het college werd gevraagd te kijken naar een 'jaarrond noodopvang' en de mogelijkheid om extra geld vanuit het Rijk in te zetten.

Die mogelijkheid lijkt dichterbij te komen. De landelijk overheid breidt namelijk de bestaande pilot Kortdurende Opvang uit, bedoeld voor dak- en thuisloze internationale werknemers. “Het jaarrond openhouden van de winteropvang maakt deel uit van deze landelijke pilot”, legt de woordvoerder van de gemeente Tilburg uit. “De resultaten in andere steden zijn positief. Het Rijk verlengt de pilot tot en met 2028 en wij onderzoeken of Tilburg kan meedoen.”

Nog drie onzekerheden

Voordat het zover is, moet er nog wel het nodige worden uitgezocht. Zo is de financiering vanuit Den Haag nog niet rond. Ook moet de vergunning voor het NOAD-terrein worden aangepast, en is het nog onzeker hoe lang dat terrein überhaupt beschikbaar blijft.



Voor die plek zijn namelijk ook plannen voor een park met zelfgebouwde woningen en tiny houses waardoor opvang op langere termijn op die locatie waarschijnlijk niet mogelijk is. De gemeente verwacht eind oktober hier meer duidelijkheid over te kunnen geven.