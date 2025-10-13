Gakpo weet niet wie Rob Rensenbrink is: 'Gek', vinden Willy en René

Eindhovenaar Cody Gakpo had met drie doelpunten een groot aandeel in de overwinningen van Oranje de afgelopen dagen. Voor PSV- en Oranje-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof was dat geen verrassing. "Gakpo is de beste aanvaller die we in de afgelopen jaren hebben gehad", zegt Willy stellig. "Memphis Depay is een geweldige voetballer, maar Gakpo is de beste aanvaller."

Eén ding is Gakpo zeker niet, zo bespreken de gebroeders in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. Hij is geen groot kenner van de Nederlandse voetbalgeschiedenis.

Gakpo hoorde na de wedstrijd tegen Malta dat hij de eerste Nederlander is sinds Rob Rensenbrink in 1978 die twee penalty's in één wedstrijd had raak geschoten. "Nee, zegt me niks sorry", antwoorde de aanvaller van Liverpool. Tot verbijstering van René. "Als voetballer van nu moet je toch weten wie er in de WK-finales voor Nederland hebben gespeeld? Dat moet je toch weten?" Willy heeft daar iets meer begrip voor. "Deze generatie geeft niks om historie. Maar Robbie was een geweldige voetballer. Gakpo mag er trots op zijn dat hij met hem wordt vergeleken."

"Die rookte een pakje sigaretten per uur."

Een andere speler uit die tijd die ter sprake komt, is Dick Nanninga, de man die op aangeven van René scoorde in de WK-finale van 1978. De gebroeders vinden de Nanninga van toen qua spel en type speler perfect vergelijkbaar met Wout Weghorst nu. "Alleen denk ik niet dat Wout rookt", merkt Willy op. "Dickie rookte ongeveer een pakje sigaretten per uur." Ook René herinnert zich dat. "Die moest altijd voor de wedstrijd nog even een sigaret opsteken." 'De moderne Nanninga' Wout Weghorst baarde opzien door een beetje gebakkelei met Gakpo over wie tegen Malta de eerste strafschop mocht nemen. "Die Weghorst mag blij zijn dat hij geselecteerd wordt", schampert René. "Je kunt hem inbrengen als je achter staat om wat herrie te maken, maar een basisspeler is hij absoluut niet." Hetzelfde vinden de gebroeders trouwens van Xavi Simons. "Die is altijd geïrriteerd en dat leert hij maar niet af. ik hgun hem het WK wel, maar veel zal hij niet spelen", meent Willy.

"Ik schoot hem van 25 meter binnen!"

Nu de interlands weer gespeeld zijn, gaat de focus weer op de competitie waarin Go Ahead Eagles de eerstvolgende tegenstander is van PSV. De gebroeders verwachten een driepunter voor de Eindhovenaren al vinden ze Go Ahead een pittige tegenstander. "Zo makkelijk als in 1973 zal het niet worden, toen wonnen we met 10-0", weet René nog goed. Toen schoot ik een bal van 25 meter binnen! Of misschien was het wel dertig meter." Willy kijkt zijn broer cynisch aan. "De volgende keer dat je dit vertelt was het zeker van buiten het stadion."