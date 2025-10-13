Verdachte van steekpartij tijdens ruzie is 16-jarige, man (23) gewond

De man die zondagavond gewond is geraakt bij een steekpartij in Oss is een 23-jarige man uit Den Bosch. De man werd tijdens een ruzie aan de Industrielaan gestoken door een 16-jarige jongen uit Nistelrode. De mannen gingen er na de ruzie allebei in een auto vandoor en kwamen op de Ruijterstraat met elkaar in botsing.

Volgens buurtbewoners liep de man een steekwond in zijn gezicht op en zat hij helemaal onder het bloed. Na de ruzie stapten de mannen allebei in een andere auto. De 16-jarige jongen reed op de Ruijterstraat tegen een boom. De 23-jarige man klapte vervolgens achterop zijn auto. Een buurtbewoonster die een knal hoorde, besloot meteen te hulp te schieten. Ze zag dat de auto's op elkaar waren gebotst en dat de mannen ruzie met elkaar maakten. “Ik hoorde veel geschreeuw en het leek alsof ze elkaar uit de auto probeerden te trekken. Ik heb meteen 112 gebeld."