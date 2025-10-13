Verdachte van steekpartij tijdens ruzie is 16-jarige, man (23) gewond
Volgens buurtbewoners liep de man een steekwond in zijn gezicht op en zat hij helemaal onder het bloed. Na de ruzie stapten de mannen allebei in een andere auto. De 16-jarige jongen reed op de Ruijterstraat tegen een boom. De 23-jarige man klapte vervolgens achterop zijn auto.
Een buurtbewoonster die een knal hoorde, besloot meteen te hulp te schieten. Ze zag dat de auto's op elkaar waren gebotst en dat de mannen ruzie met elkaar maakten. “Ik hoorde veel geschreeuw en het leek alsof ze elkaar uit de auto probeerden te trekken. Ik heb meteen 112 gebeld."
Steekwond in gezicht
In de auto die achterop botste, zaten twee mannen. Een van hen was gewond. “Hij had een steekwond in zijn gezicht en zat helemaal onder het bloed. Ik zei: ‘Ga maar even zitten, je hebt net een ongeluk gehad’. Hij vroeg nog: ‘Ben ik gestoken?’."
Op het moment dat ze de gewonde man wilde helpen, rende de jongen uit de andere auto weg. “De mannen vertelden mij dat dat degene was die hem had gestoken." De mannen die samen in de auto zaten, zouden volgens haar familie van elkaar zijn.
Op de vlucht
Samen met een andere buurtbewoner rende de vrouw achter de gevluchte jongen aan. Hij verdween in de brandgangen achter de huizen aan de Ruijterstraat. “Net toen we hem vast wilden pakken, rende hij weer weg. Mijn buurjongen rende er nog verder achteraan.”
Het lukte hem niet meer om de verdachte te pakken, maar de politie heeft de jongen een half uurtje later in de buurt aangehouden. De man met de steekwond is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.
Bekijk hier beelden van vlak na het ongeluk: