Militair treinverkeer kan spoor in Brabant platleggen: 'Neem het serieus'

Het Brabantse spoor is kwetsbaar en slecht voorbereid op de groei van militair transport. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL). Een van de twee Nederlandse NAVO-doorvoerroutes loopt dwars door Brabant, via steden als Breda, Tilburg en Eindhoven. Een toename van militaire treinen kan grote gevolgen hebben voor het gewone treinverkeer. "Eén militaire trein kan het reguliere vervoer drie uur lang volledig lamleggen", waarschuwt het rapport.

Volgens de OFL is de situatie dringend. Nederland moet kunnen omgaan met meer militaire drukte op het spoor, omdat de internationale dreigingen alsmaar toenemen. Maar de huidige infrastructuur schiet tekort. Zonder aanpassingen dreigt een flinke verstoring van het reizigers- en goederenvervoer. Jarenlang lag de focus bij het spoor vooral op efficiëntie, punctualiteit en kostenbesparing. Alles om het reizigers- en vrachtvervoer soepel te laten verlopen. Maar de grootste uitdagingen liggen inmiddels ergens anders. Niet langer bij storingen of slecht weer, maar bij de stijgende vraag naar militair transport en de risico’s op sabotage. Grootschalig transport in Brabant

Als NAVO-lidstaat moet Nederland snel grootschalige militaire transporten kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn een aantal spoortrajecten aangewezen voor het NAVO-vervoer naar het buitenland: de Betuweroute, het spoor tussen Arnhem en Bad-Bentheim en het traject van Vlissingen naar Venlo, dat dwars door Brabantse binnensteden loopt van Roosendaal, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. Momenteel rijden er mondjesmaat militaire treinen over het spoor, meestal ’s nachts, wanneer het traject vrij is. Maar als de vraag verder toeneemt, is dat niet langer houdbaar. “Eén enkele militaire trein kan het reguliere personen- en goederenvervoer tot drie uur volledig lamleggen”, schrijft de OFL. “Wanneer er meer militaire treinen overdag moeten rijden, komt het civiele spoorvervoer tot stilstand.”