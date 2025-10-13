Extra drukte bij ziekenhuis tijdens marathon: 'Mannen met hitteberoerte'
"Wat opvallend was, was het aantal mensen met een hitteberoerte", vertelt een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis. "Dat waren, opvallend genoeg, allemaal mannen."
Wat is een hitteberoerte?
Een hitteberoerte krijg je als je lichaam oververhit raakt, omdat je je flink hebt ingespannen. Je lijf kan dan gewoonweg de warmte niet meer kwijt. Het begint met een hoge lichaamstemperatuur, hoofdpijn, misselijkheid en een suf gevoel, maar kan in het ergste geval uitlopen op orgaanfalen.
Maar waarom er dit weekend alleen mannen met de klachten waren bij het Catharina Ziekenhuis, is een vraagteken. "Dat kan toeval zijn, of omdat er gewoonweg meer mannen meededen aan de marathon. We weten het niet", zegt de woordvoerder daarover. "Maar het was in elk geval zo druk, dat we een aantal patiënten naar een andere locatie moesten brengen."
Máxima MC
Die locatie is het Máxima MC in Veldhoven, waar ze zich al schrap hadden gezet op extra drukte. "We hadden dat ook wel verwacht, gezien de marathon", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. "Dan treffen we extra voorbereidingen om de zorg goed te kunnen leveren. Het was inderdaad ook drukker."
Maar met welke klachten de patiënten in Veldhoven binnenkwamen, weet de woordvoerder niet. Net zoals de organisatie van de marathon, die zich niet wil uitlaten over de hoeveelheid EHBO-meldingen.
Daarentegen: bij de huisartsenposten was het juist minder druk.