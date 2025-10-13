Extra drukte bij ziekenhuis tijdens marathon: 'Mannen met hitteberoerte'

Het was zondag opvallend druk op de spoedeisende hulp tijdens de marathon in Eindhoven. Bij het Catharina Ziekenhuis was het 'drukker dan anders'. Patiënten moesten zelfs naar een andere locatie worden gebracht door het gebrek aan plekken.

"Wat opvallend was, was het aantal mensen met een hitteberoerte", vertelt een woordvoerder van het Catharina Ziekenhuis. "Dat waren, opvallend genoeg, allemaal mannen." Wat is een hitteberoerte?

Een hitteberoerte krijg je als je lichaam oververhit raakt, omdat je je flink hebt ingespannen. Je lijf kan dan gewoonweg de warmte niet meer kwijt. Het begint met een hoge lichaamstemperatuur, hoofdpijn, misselijkheid en een suf gevoel, maar kan in het ergste geval uitlopen op orgaanfalen.