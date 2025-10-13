Een Cobra 6 mag je niet in water leggen, dit kun je wel doen

Levensgevaarlijk, blijkt, om een Cobra 6 in water te leggen. Een medewerker van een tankstation in Maarheeze deed het zondagavond met haar beste bedoelingen, maar volgens de politie is dat juist nóg gevaarlijker. Maar waarom dan? En wat moet je er juist wél mee doen?

Laten we de vondst bij tankstation 't Haasje even als voorbeeld nemen. Een bezoeker vindt twee Cobra's 6 in de prullenbak, haalt deze eruit en geeft ze aan een medewerker van het tankstation. Die belt de hulpdiensten en legt de Cobra's 6 voor de tussentijd even in een emmer met water. "Niet doen", zegt de politie maandag. "Als er eentje ontploft, dan ontploffen ze allemaal." Levensgevaarlijk, maar waarom eigenlijk? Dat kan explosievenexpert Ad van Riel uitleggen. Hij werkt al ruim 27 jaar met 'niet-gesprongen explosieven'. Dus hij kent de Cobra's van binnen en van buiten.

"Je denkt: ik gooi het in het water, dan kan het niet ontsteken."

"Je denkt: ik gooi het in het water, dan kan het niet ontsteken", begint Ad aan zijn uitleg. Maar schijn bedriegt. Alleen heeft het gevaar niet zozeer met nat karton te maken, maar met het kruid dat erin zit: flitspoeder. "Daar zit aluminium en kaliumperchloraat in. En als dat in aanraking komt met water, produceert het waterstof." Dat is hypergevoelig, vertelt hij. "Voor alles. Hitte, wrijving, schokken, frictie, elektriciteit... Als je alleen al een lamp aanzet, ontvlamt de boel. Die statische elektriciteit, zelfs een klein vonkje, is al genoeg."

"Vergelijkbaar met een kleine handgranaat."