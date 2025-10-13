Honderden bestuurders met telefoon betrapt tijdens grote politiecontrole
Op dinsdag 7 oktober gingen agenten de weg op in een touringcar over de A16, A58 en A59 in de omgeving van Tilburg. Zo konden zij onopvallend en makkelijk in de cabine van vrachtwagens, busjes en auto's naar binnen kijken.
430 euro boete
Als een overtreder werd gespot, werden volgauto's of motoren ingezet om de bestuurder te bekeuren. De boete voor het vasthouden van een telefoon kost sinds begin dit jaar 430 euro. In totaal zijn er tijdens deze controle 156 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen:
- 147 keer hield een automobilist een telefoon of elektronisch apparaat vast tijdens het rijden.
- 4 keer reed een automobilist over een puntstuk.
- 3 keer reed een automobilist te hard.
- 1 keer reed een automobilist onnodig links.
- 1 keer haalde een automobilist rechts in.
Naast de grote controledag gingen andere agenten van de politie West-Brabant op verschillende dagen deze maand op pad om appende of bellende bestuurders te pakken. Tijdens deze controles zijn nog eens 323 bestuurders bekeurd die tijdens het rijden op hun telefoon zaten. Dat zijn bijna vijftig bekeuringen per dag.
Afleiding
De controles van de politie zijn onderdeel van de Roadpol Controle. Dat is een samenwerkingsverband met 29 Europese politiekorpsen die het aantal verkeersongevallen willen terugdringen. Afleiding is volgens Roadpol namelijk een van de belangrijkste oorzaken van ernstige verkeersongevallen.
Een automobilist die bij negentig kilometer per uur zo'n acht seconden op zijn telefoon kijkt, rijdt vervolgens ruim tweehonderd meter 'blind'. Dat blijkt uit een onderzoek van het samenwerkingsverband.
De controle van de politie viel ook onder de campagne 'Ik rij MONO', die bestuurders aanmoedigt om ongestoord op weg te gaan, zonder afleiding van een smartphone.