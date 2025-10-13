Honderden bestuurders met telefoon betrapt tijdens grote politiecontrole

De politie in West-Brabant heeft in de maand oktober al 470 boetes uitgeschreven aan automobilisten die met een telefoon achter het stuur zaten. De automobilisten werden gepakt tijdens een grote controle die de politie vanuit een touringcar hield. Zo konden agenten in de auto's gluren om te zien of bestuurders zaten te appen of bellen.

Op dinsdag 7 oktober gingen agenten de weg op in een touringcar over de A16, A58 en A59 in de omgeving van Tilburg. Zo konden zij onopvallend en makkelijk in de cabine van vrachtwagens, busjes en auto's naar binnen kijken. 430 euro boete

Als een overtreder werd gespot, werden volgauto's of motoren ingezet om de bestuurder te bekeuren. De boete voor het vasthouden van een telefoon kost sinds begin dit jaar 430 euro. In totaal zijn er tijdens deze controle 156 bekeuringen uitgeschreven voor verschillende overtredingen: