Overleden man gevonden in auto, politie houdt rekening met misdrijf

In een auto aan de Loerangelsestraat in Boxmeer is maandagavond een overleden man gevonden. De auto stond half in de berm en half op de weg, die richting de Maas loopt. Vanwege de omstandigheden waaronder de man is gevonden, houdt de politie rekening met een misdrijf.

De overleden man werd rond vijf uur in de geparkeerde auto gevonden door agenten. Een voorbijganger had kort daarvoor de politie gebeld, omdat die de auto zag staan en dit verdacht vond.

De auto stond op een afgelegen weg in het buitengebied van Boxmeer. Wat de omstandigheden waaronder de man werd gevonden verdacht maken, wil een politiewoordvoerder niet zeggen.

De politie heeft de weg afgesloten en van de plek een Plaats Delict gemaakt. Even voor elven laat de politie na uitgebreid onderzoek weten dat zij rekening houden met een msidrijf. Wandelaars die in het gebied met de hond wilden wandelen, werden eerder op de avond weggestuurd.