Twee mensen gestoken en nog een gewonde bij vechtpartij op straat

Vandaag om 20:00 • Aangepast vandaag om 21:31
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Drie mannen zijn maandagavond rond zeven uur gewond geraakt bij een vechtpartij aan de Tulpstraat in Oss. Twee daarvan liepen steekwonden op. Een man kreeg flinke klappen. De drie mannen zouden ergens anders ruzie hebben gekregen met een groep andere mannen. De groepen zouden achter elkaar aan zijn gereden en aan de Tulpstraat zou het uit de hand zijn gelopen.
Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

De twee mannen met steekwonden zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De man die klappen kreeg, is in de straat behandeld aan zijn verwondingen. De auto waarin de drie mannen zaten, is in beslag genomen voor onderzoek.

Meerdere ambulances en politiewagens stonden in de straat. De politie is nog op zoek naar meerdere verdachten en onderzoekt de toedracht van de vechtpartij.

Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink
Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink

