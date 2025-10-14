Influencer Michelle Bollen heeft buikpijn van 'molletje' in haar omgeving

De Udense influencer Michelle Bollen (32) heeft ontzettend veel reacties gekregen op de relatiebreuk met haar partners Jacqueline en Koen. De drie hadden een polyamoureuze relatie en daar smullen juicekanalen van. Het lijkt erop dat iemand uit haar directe omgeving die info lekt.

Michelle Bollen is een influencer, uit Uden. Ze maakt prachtige plaatjes, verdient haar geld met samenwerkingen en neemt wekelijks een podcast op. Maar waar ze de laatste maanden vooral veel aandacht mee trekt, is haar relatiebreuk. Michelle had een polyamoureuze relatie, met z'n drietjes. En dat vinden mensen maar wát interessant.

"Ik lees van de week, op eenjuicekanaal, dat ik al in januari ben gescheiden", vertelt influencer Michelle Bollen in een gesprek met vriendin Iris Zeilstra. Ze bespreken hun sores wekelijks in de podcast That's So Us. Dus ook de relatiebreuk komt daar voorbij, inclusief alle niet-kloppende berichten op de juicekanalen. "Ik ging bijna twijfelen aan mezelf, dus ik heb bij de gemeente mijn huwelijksakte opgevraagd. Maar dan denk ik, welke snitches gaan dit soort onzin lopen delen?"

"We hebben een molletje", zegt Michelle. Ze denkt dat iemand uit haar omgeving info lekt. "Ik weet inmiddels, door alles wat ik lees, dat ik niet zomaar eerlijk kan zijn", zegt ze. Zowel zij, als vriendin Iris, hebben er buikpijn van. "Het zijn onjuiste dingen, die ergens een kern van waarheid hebben, maar uiteindelijk klopt er geen snars van. Ik ben helemaal niet gescheiden."

Ze vergelijkt het met een doorvertelspel. "Het verhaal begint met een appel en bij de laatste ontvanger is het een ei."