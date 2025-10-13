Drie auto's kort na elkaar in vlammen op in Rosmalen

Drie auto's zijn maandagavond kort na elkaar in brand gevlogen op verschillende plekken in Rosmalen. De eerste bestelbus vatte rond half 10 vlam aan de Brabanthoeven, gevolgd door een auto die vijf minuten later in brand vloog aan de Sluiskeshoeven. Daarna, rond half elf, was het raak bij een bestelbus aan de Huygensstraat.

De eerste bestelbus is aan de achterkant in brand gevlogen en liep forse schade op. De auto brandde vijf minuten later aan de voorkant volledig uit.

Ramen gesprongen

De andere bestelbus die in brand vloog, is van een slagerij uit de buurt. De bus stond geparkeerd voor een leeg winkelpand. De ramen van het gebouw zijn door de hoge temperatuur gesprongen.

De brandweer kwam met twee bluswagens ter plaatse en ook de politie sloeg alarm voor de drie branden in korte tijd. Het lijkt om brandstichting te gaan. De politie was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.