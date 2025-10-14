Forse vertraging op A2 door ongeluk

Weggebruikers op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moeten dinsdag rekening houden met een flinke vertraging. Door een ongeluk tussen knooppunt Hintham en de Martinus Nijhoffbrug staat het verkeer vast. De vertraging was rond half acht opgelopen op tot meer dan 100 minuten. De vertraging is afgenomen naar ruim een half uur.

Verkeer stond stil, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Maar de linkerrijstrook is inmiddels weer open. Automobilisten kunnen omrijden via Waalwijk, over de A59 en A27.