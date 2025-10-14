Navigatie overslaan

Forse vertraging op A2 door ongeluk

Vandaag om 07:33 • Aangepast vandaag om 07:54
Foto: Rijkswaterstaat
Foto: Rijkswaterstaat
Weggebruikers op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moeten dinsdag rekening houden met een flinke vertraging. Door een ongeluk tussen knooppunt Hintham en de Martinus Nijhoffbrug staat het verkeer vast. De vertraging was rond half acht opgelopen op tot meer dan 100 minuten. De vertraging is afgenomen naar ruim een half uur.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Verkeer stond stil, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Maar de linkerrijstrook is inmiddels weer open.

Automobilisten kunnen omrijden via Waalwijk, over de A59 en A27.

