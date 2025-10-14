Navigatie overslaan

Vertraging op de A2 door ongeluk bij Martinus Nijhoffbrug

Vandaag om 07:33 • Aangepast vandaag om 10:18
Foto: Rijkswaterstaat
Weggebruikers op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moesten dinsdag rekening houden met een flinke vertraging. Door een ongeluk tussen knooppunt Hintham en de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel (Gelderland) stond het verkeer vast. De vertraging was rond half acht opgelopen tot meer dan anderhalf uur. Om half tien was de vertraging nog een kwartier.
Profielfoto van Florence van der Molen
Geschreven door
Florence van der Molen

Verkeer stond stil, meldden de ANWB en Rijkswaterstaat. De linkerrijstrook was dicht. Automobilisten konden omrijden via A59 en A27.

