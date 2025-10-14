Vertraging op de A2 door ongeluk bij Martinus Nijhoffbrug

Weggebruikers op de A2 van Den Bosch richting Utrecht moesten dinsdag rekening houden met een flinke vertraging. Door een ongeluk tussen knooppunt Hintham en de Martinus Nijhoffbrug bij Zaltbommel (Gelderland) stond het verkeer vast. De vertraging was rond half acht opgelopen tot meer dan anderhalf uur. Om half tien was de vertraging nog een kwartier.

Verkeer stond stil, meldden de ANWB en Rijkswaterstaat. De linkerrijstrook was dicht. Automobilisten konden omrijden via A59 en A27.