Auto's botsen op elkaar, twee gewonden naar het ziekenhuis
Vandaag om 09:35 • Aangepast vandaag om 10:20
Twee auto's zijn dinsdagochtend tegen elkaar gebotst op de N272 bij Oploo. Beide bestuurders zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe ernstig hun verwondingen zijn.
Het ongeluk gebeurde toen een auto de Steenakker in wilde draaien. Een automobilist uit de richting van Boxmeer kon een botsing niet meer voorkomen.
Beide auto's hebben flink schade opgelopen.
