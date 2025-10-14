Dit kun je dit jaar in je kerstpakket verwachten

Voor de meesten is het nog wat vroeg om er al over na te denken, maar in Nistelrode zijn ze er al volop mee bezig: Kerstmis. Want om te zorgen dat jouw kerstpakket in december netjes en op tijd aankomt, werken ze zich bij onder meer Kerstpakketten.nl al wekenlang een slag in de rondte. En dus licht de eigenaresse van het bedrijf al een klein tipje van de sluier op over wat we dit jaar in ons kerstpakket kunnen verwachten.

"Kerst is al bijna, dus we zijn nu volle bak bezig", vertelt Julie Poierrié in radioprogramma KEIgoeiemorgen! van Omroep Brabant. Ze is een van de eigenaren van Kerstpakketten.nl in Nistelrode. Daar stellen ze allerlei pakketten samen, die rond de feestdagen netjes bij jou worden afgeleverd. "De artikelen kwamen vorige maand binnen. Sindsdien zijn we bezig met het sorteren en inpakken. Ze moeten echt op tijd klaar zijn, want je kunt kerst natuurlijk niet verplaatsen."

"Vrienden en familieleden kijken soms wel raar op."

Voor de meesten voelt het misschien gek om nu al aan Kerstmis te denken, maar voor Poierrié is het niet meer dan normaal. Er zijn jaarlijks meerdere momenten waarop ze zich voor haar werk al met kerst bezighoudt. "In februari zijn de beurzen met nieuwe kerstartikelen en in de zomer moet de kerstboom worden opgetuigd om de showroom klaar te maken. Daar kijken vrienden en familieleden soms ook wel raar van op", vertelt ze lachend.

Het voordeel is dat Poierrié al helemaal op de hoogte is van de trends van dit jaar. En daar willen de makers van KEIgoeiemorgen! natuurlijk alles van weten. Want wat kunnen zij in december voor cadeautjes verwachten van hun werkgever? Ze krijgen goed nieuws: de laatste jaren wordt steeds meer geld uitgegeven aan kerstpakketten, ziet Poierrié. "Waar het bedrag voorheen rond de 35 euro lag, zien we het nu vaker rond de 50 euro liggen. Met uitschieters naar 100 euro per pakket", zegt ze. "Nou, ik hoop dat de baas even goed luistert", grapt radio-dj Mark Versteden.

"Werkgevers willen graag een beetje luxe geven aan hun werknemers."

Verder wordt steeds meer gekozen voor producten van bekende merken. "Vroeger waren pakketten populair met dingen als ragout en pasteitjes, vaak van onbekende merken. Dat is tegenwoordig echt wel minder. Nu gaan pakketten met producten van A-merken, zoals speakers van JBL of thermosbekers van Nespresso, als warme broodjes over de toonbank", ziet de kerstpakkettenexpert. Ze heeft hiervoor wel een verklaring: "Je merkt dat de inflatie nog best aanwezig is en dat werkgevers dan graag een beetje luxe willen geven aan hun werknemers. De gedachte is dat mensen nu zelf minder snel iets van een duur merk kopen, dus dan is dat juist leuk om te krijgen." Bij het bedrijf in Nistelrode zijn ze komende tijd in ieder geval nog volop bezig met inpakken. Na de kerst kan Poierrié dan weer op adem komen. "Dan kijken we elkaar hier puffend aan, zo van: wat is er de afgelopen maanden allemaal gebeurd?", zegt ze lachend.