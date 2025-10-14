Advertentie
Auto's botsen op elkaar na verkeersruzie
Vandaag om 09:47 • Aangepast vandaag om 10:15
nl
Twee auto's zijn dinsdagochtend op de Gommelsestraat in Biezenmortel op elkaar gebotst. Dat gebeurde na een onderlinge verkeersruzie. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.
Beide auto’s kwamen uit de richting van de Heusdensebaan. Volgens omstanders ging er een verkeersruzie aan de aanrijding vooraf. De bestuurder die voorop reed zou plotseling hard hebben geremd, waarna de achterste auto niet meer kon uitwijken.
De politie onderzoekt de zaak.
Advertentie
Advertentie