Navigatie overslaan
VIDEO

Auto's botsen op elkaar na verkeersruzie

Vandaag om 09:47 • Aangepast vandaag om 10:15
nl
Twee auto's zijn dinsdagochtend op de Gommelsestraat in Biezenmortel op elkaar gebotst. Dat gebeurde na een onderlinge verkeersruzie. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

Beide auto’s kwamen uit de richting van de Heusdensebaan. Volgens omstanders ging er een verkeersruzie aan de aanrijding vooraf. De bestuurder die voorop reed zou plotseling hard hebben geremd, waarna de achterste auto niet meer kon uitwijken.

De politie onderzoekt de zaak.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!