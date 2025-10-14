Politie denkt te weten wie dode man in auto is, groot rechercheteam opgezet

De politie denkt te weten wie de dode man is die maandagavond in een auto is gevonden aan de Loerangelsestraat in Boxmeer. Er is een groot team met 25 rechercheurs op de zaak gezet, meldt de politie dinsdagochtend.

"Hoewel we denken te weten wie het slachtoffer is, hebben we zijn identiteit nog niet met zekerheid vast kunnen stellen", schrijft de politie. Ze zegt nu 'sterk' rekening te houden met een misdrijf. Eerder was al duidelijk dat de politie een misdrijf niet uitsloot.