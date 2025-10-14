Navigatie overslaan
Politie denkt te weten wie dode man in auto is, groot rechercheteam opgezet

Vandaag om 09:58 • Aangepast vandaag om 10:11
Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink
De politie denkt te weten wie de dode man is die maandagavond in een auto is gevonden aan de Loerangelsestraat in Boxmeer. Er is een groot team met 25 rechercheurs op de zaak gezet, meldt de politie dinsdagochtend.
Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

"Hoewel we denken te weten wie het slachtoffer is, hebben we zijn identiteit nog niet met zekerheid vast kunnen stellen", schrijft de politie. Ze zegt nu 'sterk' rekening te houden met een misdrijf. Eerder was al duidelijk dat de politie een misdrijf niet uitsloot.

Auto
Rond vijf uur belde een voorbijganger de politie omdat de passant de geparkeerde auto in de berm verdacht vond. Daarna werd het lichaam in de auto gevonden door agenten.

Bekijk hier beelden van agenten die onderzoek doen rondom de wagen:

