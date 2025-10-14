Buurtbewoners zien groep losgaan op 3 mannen: ‘Leek wel een hit and run’

Een buurtbewoonster had maandagavond in eerste instantie niks in de gaten van de vecht- en steekpartij bij haar voor de deur in de Tulpstraat in Oss. Pas toen haar dochtertje haar riep, zag ze wat er buiten op straat gebeurde, vertelt ze dinsdagochtend. Bij de vecht- en steekpartij aan het begin van de avond raakten drie mannen gewond. Dat gebeurde nadat ze volgens buurtbewoners door een grote groep uit hun auto werden gehaald.

Een van de buurtbewoners was maandagavond rond zeven uur rustig in zijn tuin aan het werk toen drie auto’s aan kwamen rijden. De latere slachtoffers zaten in een van de auto's. “Ze stopten en haalden de mannen uit hun auto. Daarna werden ze op de grond in elkaar geschopt en gestoken. Het ging allemaal zo snel. Het gebeurde in één minuut. Het leek wel een hit-and-run.” De andere buurtbewoonster zag nadat haar dochtertje haar riep 'verschillende mannen trapbewegingen maken'. "Pas toen ik naar buiten ging, zag ik dat een man werd geschopt. Dat gebeurde door een groep van wel tien tot twaalf mensen.”

Intussen kwamen verschillende andere buren naar buiten. Ze riepen dat de groep moest ophouden. Niet veel later stapten de daders in hun auto’s en scheurden ze volgens verschillende buurtbewoners weg via de Tulpstraat. Zowel de man die in zijn tuin aan het werken was als de buurtbewoonster zagen dat in één van de auto’s ook een kindje zat. “Dat is toch verschrikkelijk”, verzuchten ze.

“Een van de mannen vroeg om een handdoek”