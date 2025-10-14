Buurtbewoners zien groep losgaan op 3 mannen: ‘Leek wel een hit and run’
Een van de buurtbewoners was maandagavond rond zeven uur rustig in zijn tuin aan het werk toen drie auto’s aan kwamen rijden. De latere slachtoffers zaten in een van de auto's. “Ze stopten en haalden de mannen uit hun auto. Daarna werden ze op de grond in elkaar geschopt en gestoken. Het ging allemaal zo snel. Het gebeurde in één minuut. Het leek wel een hit-and-run.”
De andere buurtbewoonster zag nadat haar dochtertje haar riep 'verschillende mannen trapbewegingen maken'. "Pas toen ik naar buiten ging, zag ik dat een man werd geschopt. Dat gebeurde door een groep van wel tien tot twaalf mensen.”
Intussen kwamen verschillende andere buren naar buiten. Ze riepen dat de groep moest ophouden. Niet veel later stapten de daders in hun auto’s en scheurden ze volgens verschillende buurtbewoners weg via de Tulpstraat. Zowel de man die in zijn tuin aan het werken was als de buurtbewoonster zagen dat in één van de auto’s ook een kindje zat. “Dat is toch verschrikkelijk”, verzuchten ze.
“Een van de mannen vroeg om een handdoek”
De drie slachtoffers bleven op straat achter. “Eén van hen had een steekwond in zijn arm en been. Hij vroeg om een handdoek om de wond te kunnen verbinden.” Uiteindelijk zijn twee mannen met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De man die de klappen kreeg, kon in de straat worden behandeld.
De ruzie zou op een andere plek zijn ontstaan en escaleerde uiteindelijk in de Tulpstraat.
Zondagavond was er ook al een steekpartij in Oss. Daarbij raakte een 23-jarige man gewond. Een jongen van zestien uit Nistelrode werd aangehouden. Of er een verband is tussen beide incidenten is niet duidelijk.