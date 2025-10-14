Organisatie van Oranje Comité Tilburg stopt er na ruim 100 jaar mee

Na ruim 105 jaar valt het doek voor het Oranje Comité in Tilburg. De organisatie achter onder meer het bevrijdingsconcert en Koningsdagfestival krijgt het niet meer voor elkaar om de evenementen te organiseren. Er zijn niet genoeg vrijwilligers om de tent draaiende te houden. "Best wel heftig", zegt voorzitter Frank van der Schoot.

Het Oranje Comité Tilburg organiseert jaarlijks allerlei evenementen in de stad zoals het Leijparkfestival op Koningsdag en het bevrijdingsconcert in de Piushaven op 5 mei. Maar daar komt nu dus een einde aan. Volgens de organisatie wordt het elk jaar steeds moeilijker om de activiteiten te regelen. Dat komt onder meer door strengere regels, stijgende kosten en het gebrek aan vrijwilligers. "Ik denk dat mensen zich vaak niet beseffen hoeveel werk er in die evenementen zit", vertelt voorzitter Van der Schoot. Het comité telt op dit moment vijf leden die zich het hele jaar door op vrijwillige basis bezighouden met dingen als het aanvragen van subsidies, het zoeken van sponsoren en alles wat komt kijken bij de organisatie. "Maar er zijn heel veel dingen die moeten gebeuren, en dat lukt niet met maar vijf mensen. Afgelopen jaar hebben we het op ons tandvlees gedaan."

"Ik heb er buikpijn van en mijn hart doet zeer."

Het aantal vrijwilligers neemt sinds de coronapandemie af. De stichting heeft ook geen nieuwe mensen kunnen vinden. "Op de dagen van de evenementen waren er genoeg mensen die wilden helpen, maar we hadden mensen nodig die zich structureelhouden met de organisatie. Vrijwilligers achter de schermen hadden we hard nodig." De organisatie heeft daarom, met pijn in het hart, besloten om te stoppen met de evenementen en de stichting Oranje Comité Tilburg op te heffen. "Dat is niet leuk om te besluiten. Ik heb er buikpijn van en mijn hart doet zeer. We hebben zoveel mooie dingen kunnen betekenen voor mensen", zegt de voorzitter. Het Leijparkfestival komt er sowieso niet meer. Maar de organisatie gaat kijken of iemand anders de organisatie van het jaarlijkse Bevrijdingsconcert kan overnemen. "Daar hebben we dinsdagavond overleg over. Misschien dat het met hulp van de gemeente kan blijven bestaan", vertelt Van der Schoot. "En misschien dat er in de toekomst wel weer andere mooie initiatieven ontstaan." Omroep Brabant deed dit jaar live verslag op het Leijparkfestival: