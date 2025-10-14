Teun van den Elzen wint Neerlands Hoop: 'Heerlijk op zijn gemak op podium'

Cabaretier Teun van den Elzen heeft maandagavond voor zijn voorstelling Op Positie de Neerlands Hoop gewonnen. Die prijs, bedoeld voor de meest belovende cabaretier van het moment, werd uitgereikt tijdens het Cabaretgala waarop ook de winnaars van de Poelifinario's bekend werden gemaakt. Dat zijn de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. De jury ziet een grote toekomst voor Van den Elzen (31) die uit het dorp Zeeland komt.

"Afgestudeerd politicoloog Teun van den Elzen geeft een eigen, nieuwe impuls aan politiek geladen cabaret en is heerlijk op zijn gemak op het podium", oordeelt de jury. "Met een jaloersmakend gevoel voor timing en intonatie dirigeert hij in Op Positie de lach van het publiek, dat zich gul door hem laat bespelen.”

Het is niet de eerste prijs voor de cabaretier. In 2019 won hij de jury- en publieksprijs op het Groninger Studenten Cabaret Festival. Ook schreef hij jarenlang voor het tv-programma Dit was het Nieuws en is hij vaste columnist bij het radioprogramma Spijkers met Koppen. De cabaretier stond de afgelopen jaren bovendien op grote festivals als Lowlands, de Zwarte Cross en Paaspop.

In juli werd bekend dat Van den Elzen genomineerd was voor de prestigieuze prijs. "Heel fijn nieuws", schreef hij toen op Instagram. "Dit is al dikke winst."