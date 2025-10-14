Dit clubicoon krijgt tegel in PSV Walk of Fame: 'Meer dan verdiend'

Voetballer Luuk de Jong krijgt zaterdag een eigen tegel in de PSV Walk of Fame. De oud-spits van de Eindhovenaren, die afgelopen zomer vertrok naar FC Porto, wordt hiermee geëerd voor zijn indrukwekkende staat van dienst bij PSV. Rond de wedstrijd PSV - Go Ahead Eagles neemt hij in het Philips Stadion officieel afscheid van de supporters. Bij het afscheid wordt ook de tegel onthuld.

De 35-jarige goalgetter groeide uit tot een clubicoon in Eindhoven. De Jong speelde twee periodes bij PSV: van 2014 tot 2019 en van 2022 tot 2025. In totaal kwam hij tot 338 officiële wedstrijden, waarin hij 186 keer scoorde. Daarmee behoort hij tot de meest trefzekere spelers in de clubgeschiedenis. Met PSV werd hij vier keer landskampioen, won hij één KNVB-beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal.

De Walk of Fame is normaal gesproken alleen bedoeld voor spelers die hun carrière hebben beëindigd. Voor De Jong wordt een uitzondering gemaakt. "Luuk de Jong is een speler die symbool staat voor toewijding, vechtlust en liefde voor PSV", stelt Nick Poldermans van sponsor Energiedirect. "Zijn staat van dienst rechtvaardigt deze bijzondere erkenning. We zijn vereerd dat we hem kunnen vereeuwigen in de Walk of Fame."

"Luuk heeft statistieken neergezet die in het hedendaagse voetbal eigenlijk niet meer mogelijk zijn", zegt algemeen directeur Marcel Brands. "Daarnaast was hij een echte leider, de groep volgde hem blindelings. Die zeldzame combinatie maakt dat hij de eerste actieve speler wordt in de Walk of Fame, en dat heeft hij meer dan verdiend."

In de Walk of Fame liggen nu 23 voet- of handdrukken van PSV-legendes als Romário, Hans van Breukelen, Phillip Cocu en Luc Nilis.