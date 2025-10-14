Huis onbewoonbaar na brand waarbij veel rook vrijkwam

In een huis aan de Sint Josephstraat in Oosterhout heeft dinsdagochtend een brand gewoed. Het huis is zwaar beschadigd geraakt en is volgens de brandweer niet meer bewoonbaar. Er vielen geen gewonden.

De brand in de tussenwoning brak rond kwart over elf 's ochtends uit. Er kwamen onder meer twee brandweerwagens en een hoogwerker naar de straat. Al snel werd er opgeschaald en kwamen ook de politie en de ambulance ter plaatse. Later was de brand onder controle.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Om de rook uit het huis te laten, heeft de brandweer de ramen ingeslagen. Buurtbewoners moesten ook hun huis uit tijdens de brand. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis.