Reeks autobranden: politie pakt man (46) op

Een 46-jarige man uit Rosmalen is maandagavond opgepakt voor een reeks autobranden in die plaats. Drie auto's vlogen die avond kort na elkaar in brand op verschillende plekken in het dorp.

De politie startte een onderzoek omdat ze 'vermoedde dat de autobranden zijn aangestoken'. "Dat leidde uiteindelijk nog diezelfde avond tot de aanhouding van de verdachte in Boxtel. Hij zit vast voor verder verhoor en onderzoek", schrijft de politie in een verklaring.

Brand

De eerste bestelbus vatte rond half tien vlam in de Brabanthoeven, gevolgd door een auto in de Sluiskeshoeven die vijf minuten later in brand vloog. Daarna, rond half elf, was het raak bij een bestelbus aan de Huygensstraat.



De eerste bestelbus is aan de achterkant in brand gevlogen en liep forse schade op. De auto brandde vijf minuten later aan de voorkant volledig uit.