Gladde wegen, maar senioren uit Altena moeten ze zélf strooien

Angstig zitten senioren uit de gemeente Altena ’s winters achter de geraniums. Velen van hen durven niet naar buiten omdat sommige wegen spekglad zijn. De strooiwagen kan namelijk niet in de autoluwe straten komen. Volgens Seniorenplatform Altena zou het een oplossing zijn als senioren die wegen zelf gaan strooien.

“Tachtigplussers zijn nu het slachtoffer. Daar mag je als gemeente best voor zorgen", zegt voorzitter Ad de Graaf van Seniorenplatform Altena. Hij vindt het schrijnend dat veel senioren in zijn gemeente ’s winters de deur niet uit durven. Daarom wil de ouderenorganisatie dat de gemeente Altena in de koude wintermaanden zand en zout beschikbaar stelt in afsluitbare kisten bij seniorenwoningen, waar de strooiwagens niet kunnen komen. 'Jonge' senioren

Het idee is vervolgens dat ‘jonge’ senioren op afspraak aan gladheidsbestrijding kunnen doen. Volgens De Graaf hoeft er niet gevreesd te worden dat zij botbreuken oplopen.