Gladde wegen, maar senioren uit Altena moeten ze zélf strooien
“Tachtigplussers zijn nu het slachtoffer. Daar mag je als gemeente best voor zorgen", zegt voorzitter Ad de Graaf van Seniorenplatform Altena. Hij vindt het schrijnend dat veel senioren in zijn gemeente ’s winters de deur niet uit durven.
Daarom wil de ouderenorganisatie dat de gemeente Altena in de koude wintermaanden zand en zout beschikbaar stelt in afsluitbare kisten bij seniorenwoningen, waar de strooiwagens niet kunnen komen.
'Jonge' senioren
Het idee is vervolgens dat ‘jonge’ senioren op afspraak aan gladheidsbestrijding kunnen doen. Volgens De Graaf hoeft er niet gevreesd te worden dat zij botbreuken oplopen.
“Er zijn zat zeventigplussers die nog volop in beweging zijn. Die kunnen dat wel doen”, zegt hij.
Financieren
Eén probleem: de gemeente Altena heeft geen budget om materiaal en personeel beschikbaar te stellen. “Wethouder Claudia Schipper (CDA) vertelde ons dat zout erg goedkoop is en we dit ook zelf kunnen betalen”, zegt De Graaf.
Het seniorenplatform is door de wethouder doorverwezen naar een van de drie gebiedsregisseurs. Die kunnen helpen om het initiatief bij de juiste afdeling te krijgen. “Maar voorlopig krijgen we nul op rekest”, zegt De Graaf. “Het wordt iets van de lange adem.”
Alternatieven
Deze winter zitten de senioren in de gemeente Altena daarom nog zonder zout en zand en wederom met spekgladde wegen. Maar De Graaf wil niet dat ze daardoor binnen blijven zitten. “Dan moeten we iets anders gaan verzinnen", zegt hij strijdlustig.
Het seniorenplatform denkt nu na over alternatieven. Zo zijn er seniorenorganisaties die ouderen thuis ophalen, als de straten glad zijn. “Of ze lopen tussen twee armen in. Ik ga kijken wat ik kan doen, zodat ze deze winter toch naar buiten kunnen.”