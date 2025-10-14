Vrouw (30) steekt man neer na ruzie om parkeerplek: vier jaar cel geëist

Een domme ruzie in het verkeer liep in januari van dit jaar vreselijk uit de hand in Halsteren. Twee mannen kregen ruzie, waarop de vriendin van de ene man met een glas insloeg op de andere automobilist. Die man raakte flink gewond. Dinsdag eiste justitie bij de rechtbank in Breda daarom vier jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor poging tot doodslag.

Kim van H. (30) heeft het allemaal niet zo bedoeld, vertelde ze dinsdagmiddag keer op keer aan de rechters. De jonge blonde vrouw uit Bergen op Zoom was erg emotioneel en vertelde ook niet meer precies te weten wat er toen op die zondag 5 januari tegen zessen in de Dorpsstraat in Halsteren ‘in een waas’ was gebeurd. En waar dat glas vandaan kwam, kon ze ook niet uitleggen. Ruzie op straat loopt uit de hand

In de rechtbank werden de beelden vertoond van de steekpartij om de situatie helder te krijgen. Te zien was hoe het latere slachtoffer op een parkeerplek wacht en daarbij de Dorpsstraat blokkeert. Zijn vriendin is al in de friettent en het is druk op deze zondagavond, dus een parkeerplekje is niet zomaar voorhanden. Dan komt er een auto aanrijden met Kim van H. aan het stuur, haar vierjarige dochtertje en haar toenmalige vriend. Ze toetert en de vriend stapt uit om verhaal te halen. De andere man stapt ook uit en na wat geruzie geeft die man de vriend van Kim een flinke klap. Die valt achteruit over de motorkap. Ondertussen is Van H. uit de auto gekomen en stormt op de man af. Zij slaat hem met een glinsterend voorwerp, waarschijnlijk een glas. De man deinst achteruit, maar Van H. gaat weer achter hem aan. De man slaat wel een keer terug, maar krijgt zeker vijf klappen met het glas van de vrouw.

Haar vriend komt tussenbeide maar tot twee keer toe rukt ze zich los om weer wild op de man in te slaan. Een omstander maakt uiteindelijk een einde aan de ruzie en Kim van H. en haar vriend gaan ervandoor.



Man flink gewond

De automobilist raakte flink gewond en had meerdere sneeën in hals en gezicht. En dat had ook anders kunnen aflopen, oordeelde de officier van justitie. Zij ziet in de aanval een poging tot doodslag en eist dan ook vier jaar cel. Noodweer wijst ze van de hand, want het is Kim van H. die op de man afging met een glas in haar hand, terwijl de man juist wegliep. Ook eerder geweld in het verkeer

Wat Van H. niet helpt, is dat ze in juli vorig jaar ook al betrokken was bij een verkeersruzie die uitliep op een mishandeling. Toen ze bijna een vrouw aanreed op een zebrapad in Bergen op Zoom, sloeg die vrouw op haar auto. Van H. stapte uit en achtervolgde haar tot in de Praxis.



Op beelden die in de rechtbank werden getoond, is te zien hoe Van H. de vrouw achterhaalt en haar met twee handen een forse duw geeft. Als ze neus aan neus staan te ruziën, krijgt de vrouw nog een kopstoot en een klap. Personeel van de bouwmarkt komt daarna tussenbeide. Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

