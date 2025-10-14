Navigatie overslaan

Kind op fiets zwaargewond na aanrijding met auto, traumaheli opgeroepen

Vandaag om 17:01 • Aangepast vandaag om 17:20
Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink
Op de Dillenburglaan in Tilburg is dinsdagmiddag een kind zwaargewond geraakt. Het kind is op de fiets aangereden door een auto en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden.
Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt voor het ongeluk. Meerdere ambulances zijn aanwezig, ook is er een traumahelikopter geland. Het slachtoffer kreeg achter een afgeschermd doek medische hulp.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren.

